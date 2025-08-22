부산 시내버스에 ‘페달 블랙박스’ 시범 설치

동영상 고정 취소

최근 부산 시내버스가 건널목으로 돌진해 보행자 2명이 숨진 가운데, 버스업계가 제동장치 블랙박스를 시범 설치하기로 했습니다.



부산시버스운송사업조합은 시내버스의 제동장치 조작과 돌발 상황을 기록하고 분석할 수 있도록 '페달 블랙박스'를 다음 주부터 일부 버스에 설치해 운영할 계획이라고 밝혔습니다.



페달 블랙박스는 카메라 등으로 사고 위험을 감지해 운전자에게 경고하는 등의 방식으로 사고를 예방하는 능동형 안전장치입니다.



