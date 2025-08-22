부산 시내버스에 ‘페달 블랙박스’ 시범 설치
최근 부산 시내버스가 건널목으로 돌진해 보행자 2명이 숨진 가운데, 버스업계가 제동장치 블랙박스를 시범 설치하기로 했습니다.
부산시버스운송사업조합은 시내버스의 제동장치 조작과 돌발 상황을 기록하고 분석할 수 있도록 '페달 블랙박스'를 다음 주부터 일부 버스에 설치해 운영할 계획이라고 밝혔습니다.
페달 블랙박스는 카메라 등으로 사고 위험을 감지해 운전자에게 경고하는 등의 방식으로 사고를 예방하는 능동형 안전장치입니다.
이준석 기자 alleylee@kbs.co.kr
