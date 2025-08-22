뉴스9(부산)

노후 아파트 잇단 정전…더딘 설비 교체

입력 2025.08.22 (21:43) 수정 2025.08.22 (21:48)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

폭염에 녹조 급증…먹는 물 관리 비상

폭염에 녹조 급증…먹는 물 관리 비상
부산 시내버스에 ‘페달 블랙박스’ 시범 설치

부산 시내버스에 ‘페달 블랙박스’ 시범 설치

다음
[앵커]

폭염 속 정전 사고도 잇따르고 있습니다.

부산에선 어젯밤 대단지 아파트에 정전이 발생해 주민들이 큰 불편을 겪었습니다.

변압기 용량이 부족한 노후 아파트를 중심으로 정전이 잇따르지만, 설비 교체는 더딘 실정입니다.

최위지 기자입니다.

[리포트]

준공 30년 된 부산 해운대구의 천5백 가구 규모 아파트.

단지 전체가 어둠에 잠겼습니다.

에어컨이나 선풍기가 멈추자 더위에 지친 주민들은 집 밖으로 나와야 했습니다.

[아파트 주민/음성변조 : "덥고 힘들어서 아기가 잠을 못 자서 결국 차에 데려가서 에어컨 틀어주고…."]

정전이 발생한 건 어제 저녁 7시쯤.

8시간여 만에 겨우 전기가 들어왔습니다.

[아파트 주민/음성변조 : "아기 국 같은 건 살얼음 낀 상태로 냉장실에 보관해 놓는데 다 녹아있어서…."]

낮에는 극한 폭염, 밤에는 열대야 현상이 지속되면서 전력 사용량 급증에 따른 정전이 반복되고 있습니다.

특히 지어진 30년 이상 된 노후 아파트는 정전에 취약합니다.

1991년 이전에 준공된 아파트는 전기 설비 용량이 가구당 1~3kW에 불과하기 때문입니다.

폭염 속 냉방기기 사용이 늘면서 실제 전기 사용량은 가구당 3~5kW에 육박합니다.

[손광명/동의대 전기공학과 교수 : "설계에서 과부하도 견딜 수 있도록 그렇게 보통 설계하는데 그걸 초과하거나 여름에 또 특히 더울 때 변압기도 상당히 열이 많이 나기 때문에 그게 좀 문제가 생긴다든지…."]

상황이 이렇지만 노후 아파트를 대상으로 한 변압기 교체는 더디기만 합니다.

지난해 전국에서 변압기 교체 지원을 신청한 아파트 327곳 중 선정된 곳은 70곳.

올해는 더 줄어 50곳만 지원합니다.

변압기 교체 비용도 수천만 원에 달해 공동주택 자체 해결이 어려운 만큼 정전 피해를 줄이기 위한 대책 마련이 시급하다는 지적입니다.

KBS 뉴스 최위지입니다.

촬영기자:류석민/그래픽:김명진

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 노후 아파트 잇단 정전…더딘 설비 교체
    • 입력 2025-08-22 21:43:19
    • 수정2025-08-22 21:48:35
    뉴스9(부산)
[앵커]

폭염 속 정전 사고도 잇따르고 있습니다.

부산에선 어젯밤 대단지 아파트에 정전이 발생해 주민들이 큰 불편을 겪었습니다.

변압기 용량이 부족한 노후 아파트를 중심으로 정전이 잇따르지만, 설비 교체는 더딘 실정입니다.

최위지 기자입니다.

[리포트]

준공 30년 된 부산 해운대구의 천5백 가구 규모 아파트.

단지 전체가 어둠에 잠겼습니다.

에어컨이나 선풍기가 멈추자 더위에 지친 주민들은 집 밖으로 나와야 했습니다.

[아파트 주민/음성변조 : "덥고 힘들어서 아기가 잠을 못 자서 결국 차에 데려가서 에어컨 틀어주고…."]

정전이 발생한 건 어제 저녁 7시쯤.

8시간여 만에 겨우 전기가 들어왔습니다.

[아파트 주민/음성변조 : "아기 국 같은 건 살얼음 낀 상태로 냉장실에 보관해 놓는데 다 녹아있어서…."]

낮에는 극한 폭염, 밤에는 열대야 현상이 지속되면서 전력 사용량 급증에 따른 정전이 반복되고 있습니다.

특히 지어진 30년 이상 된 노후 아파트는 정전에 취약합니다.

1991년 이전에 준공된 아파트는 전기 설비 용량이 가구당 1~3kW에 불과하기 때문입니다.

폭염 속 냉방기기 사용이 늘면서 실제 전기 사용량은 가구당 3~5kW에 육박합니다.

[손광명/동의대 전기공학과 교수 : "설계에서 과부하도 견딜 수 있도록 그렇게 보통 설계하는데 그걸 초과하거나 여름에 또 특히 더울 때 변압기도 상당히 열이 많이 나기 때문에 그게 좀 문제가 생긴다든지…."]

상황이 이렇지만 노후 아파트를 대상으로 한 변압기 교체는 더디기만 합니다.

지난해 전국에서 변압기 교체 지원을 신청한 아파트 327곳 중 선정된 곳은 70곳.

올해는 더 줄어 50곳만 지원합니다.

변압기 교체 비용도 수천만 원에 달해 공동주택 자체 해결이 어려운 만큼 정전 피해를 줄이기 위한 대책 마련이 시급하다는 지적입니다.

KBS 뉴스 최위지입니다.

촬영기자:류석민/그래픽:김명진
최위지
최위지 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…<br>발전의 시금석 되길”

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
내일부터 미·일 순방…<br>중국에 특사 파견

내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나

“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나
‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”

‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.