지천댐 찬성 주민들 “댐 건설, 가뭄·홍수 막을 대안”
입력 2025.08.22 (21:47) 수정 2025.08.22 (21:54)
청양·부여 지천댐 건설을 두고 찬반 갈등이 이어지는 가운데 찬성 주민들이 신속한 댐 건설 추진을 촉구했습니다.
지천댐 추진위원회는 오늘 청양축협 앞에서 결의대회를 열고 "수십 년 동안 가뭄과 홍수 피해를 반복해서 겪어왔다"며 "지천댐 건설만이 그 고통을 끝낼 수 있는 유일한 방법"이라고 주장했습니다.
또 환경부에는 주민과 약속한 대로 댐 건설을 추진해달라고 요구했습니다.
추진위는 댐 건설 찬성 주민들의 뜻을 정부와 관계기관에 전달할 계획입니다.
지천댐 추진위원회는 오늘 청양축협 앞에서 결의대회를 열고 "수십 년 동안 가뭄과 홍수 피해를 반복해서 겪어왔다"며 "지천댐 건설만이 그 고통을 끝낼 수 있는 유일한 방법"이라고 주장했습니다.
또 환경부에는 주민과 약속한 대로 댐 건설을 추진해달라고 요구했습니다.
추진위는 댐 건설 찬성 주민들의 뜻을 정부와 관계기관에 전달할 계획입니다.
