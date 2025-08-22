뉴스9(춘천)

윤호중 행안부 장관, 홍천 방문…인구 소멸 파악

입력 2025.08.22 (21:48) 수정 2025.08.22 (21:50)

윤호중 행정안전부 장관이 오늘(22일), 홍천군 서면 마을기업을 방문해 시설을 둘러보고, 관련자들과 간담회를 가졌습니다.

또, 영귀미면의 지방 소멸 대응 기금 사업장인 '청년 스마트 농업 타운'을 방문해 소멸 기금 사업 현황도 살펴봤습니다.

이번 방문은 인구 소멸 지역의 실상을 파악하기 위해 마련됐습니다.

