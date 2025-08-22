뉴스9(춘천)

강릉 가뭄 ‘도암댐 활용’ 본격 검토…‘전문가 회의’ 추진

입력 2025.08.22 (21:43) 수정 2025.08.22 (21:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

원주, 강릉에 생수 12만 병 지원

원주, 강릉에 생수 12만 병 지원
윤호중 행안부 장관, 홍천 방문…인구 소멸 파악

윤호중 행안부 장관, 홍천 방문…인구 소멸 파악

다음
[앵커]

정부가 '심각' 단계로 격상된 강릉지역 가뭄 대책으로 도암댐 활용 방안을 본격적으로 검토합니다.

강릉시가 적정한 수질과 수온 등을 전제 조건으로 내세운 가운데, 환경부는 다음 주 전문가 회의를 개최하는 등 구체적 방안을 논의합니다.

정면구 기자가 보도합니다.

[리포트]

김성환 환경부 장관이 강릉시 주 상수원인 오봉저수지를 찾았습니다.

강릉시는 장기적인 가뭄 대응을 위한 정부 차원의 지원을 건의했고, 김 장관은 적극적인 대책 마련을 강조했습니다.

[김성환/환경부 장관 : "지하 저류댐을 만든다든지 또 이 위편에 있는 도암댐을 활용할 수 있는지 등에 대한 단기 중기 장기 대책을 빠르게 추진해서…."]

이번 방문의 핵심은 햇수로 24년째 발전 방류가 중단된 도암댐 현장이었습니다.

기존 강릉으로 물을 방류한 도암댐 활용을 위한 즉석 현장 토론까지 벌어졌습니다.

김 장관은 강릉지역이 추천하는 대표들로 가칭 조사위원회를 꾸려 수질 등을 감안한 방류 여부를 결정하자고 제안했습니다.

[김성환/환경부 장관 : "(수질이) 3급수로 넘어가면 안 하는 걸로 하고, 2급수 이하일 때만 (방류하고) 거기(위원회)가 작업 중지권, 발전 중지권을 갖게 하고…."]

김홍규 강릉시장은 수질에 대한 우려가 여전하다며, 주민 수용성 등도 검토해야 한다고 강조했습니다.

[김홍규/강릉시장 : "우리 수계에 있는 생태계가 망가질 수도 있기 때문에 우려하는 것이지, 무조건 반대하는 것 아닙니다. 그래서 제가 얘기하잖아요. 똑같은 수질, 똑같은 온도면 (물을) 받는다."]

김 장관은 실제 발전 방류 시 법적 지원 외에 강릉에 별도 인센티브가 필요하다고 강조했고, 한국수력원자력은 검토할 수 있다고 밝혔습니다.

환경부는 다음 주 전문가 회의를 개최하는 등 도암댐 활용을 위한 구체적 방안을 중점적으로 논의합니다.

논의만 무성한 채 20년 넘게 지지부진했던 방류 재개 논의가 본격화되는 모양새입니다.

KBS 뉴스 정면구입니다.

촬영기자:최진호

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 강릉 가뭄 ‘도암댐 활용’ 본격 검토…‘전문가 회의’ 추진
    • 입력 2025-08-22 21:43:13
    • 수정2025-08-22 21:46:11
    뉴스9(춘천)
[앵커]

정부가 '심각' 단계로 격상된 강릉지역 가뭄 대책으로 도암댐 활용 방안을 본격적으로 검토합니다.

강릉시가 적정한 수질과 수온 등을 전제 조건으로 내세운 가운데, 환경부는 다음 주 전문가 회의를 개최하는 등 구체적 방안을 논의합니다.

정면구 기자가 보도합니다.

[리포트]

김성환 환경부 장관이 강릉시 주 상수원인 오봉저수지를 찾았습니다.

강릉시는 장기적인 가뭄 대응을 위한 정부 차원의 지원을 건의했고, 김 장관은 적극적인 대책 마련을 강조했습니다.

[김성환/환경부 장관 : "지하 저류댐을 만든다든지 또 이 위편에 있는 도암댐을 활용할 수 있는지 등에 대한 단기 중기 장기 대책을 빠르게 추진해서…."]

이번 방문의 핵심은 햇수로 24년째 발전 방류가 중단된 도암댐 현장이었습니다.

기존 강릉으로 물을 방류한 도암댐 활용을 위한 즉석 현장 토론까지 벌어졌습니다.

김 장관은 강릉지역이 추천하는 대표들로 가칭 조사위원회를 꾸려 수질 등을 감안한 방류 여부를 결정하자고 제안했습니다.

[김성환/환경부 장관 : "(수질이) 3급수로 넘어가면 안 하는 걸로 하고, 2급수 이하일 때만 (방류하고) 거기(위원회)가 작업 중지권, 발전 중지권을 갖게 하고…."]

김홍규 강릉시장은 수질에 대한 우려가 여전하다며, 주민 수용성 등도 검토해야 한다고 강조했습니다.

[김홍규/강릉시장 : "우리 수계에 있는 생태계가 망가질 수도 있기 때문에 우려하는 것이지, 무조건 반대하는 것 아닙니다. 그래서 제가 얘기하잖아요. 똑같은 수질, 똑같은 온도면 (물을) 받는다."]

김 장관은 실제 발전 방류 시 법적 지원 외에 강릉에 별도 인센티브가 필요하다고 강조했고, 한국수력원자력은 검토할 수 있다고 밝혔습니다.

환경부는 다음 주 전문가 회의를 개최하는 등 도암댐 활용을 위한 구체적 방안을 중점적으로 논의합니다.

논의만 무성한 채 20년 넘게 지지부진했던 방류 재개 논의가 본격화되는 모양새입니다.

KBS 뉴스 정면구입니다.

촬영기자:최진호
정면구
정면구 기자

이 기사가 좋으셨다면

춘천-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…<br>발전의 시금석 되길”

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
내일부터 미·일 순방…<br>중국에 특사 파견

내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나

“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나
‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”

‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.