“고수익 코인” 옛 동료 속여 4억여 원 챙긴 30대 실형

대전지법 형사10단독은 옛 직장동료를 속여 코인 투자금을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨진 30대 A 씨에게 징역 2년 6개월을 선고했습니다.



A 씨는 2023년 코인 투자로 큰돈을 잃어 원금을 보장해 줄 능력이 없었는데도 "4개월 안에 수익률 최대 20%를 보장해 주겠다"고 옛 직장동료를 속여 4억 4천만 원을 받아 챙긴 혐의로 기소됐습니다.



재판부는 "피해 회복이 전혀 이뤄지지 않아 피해자가 극심한 경제적 고통을 겪고 있다"고 양형 이유를 밝혔습니다.



