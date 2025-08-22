폐교예정 대전성천초, 학교복합시설 전환 추진

동영상 고정 취소

대전시와 대전 서구, 대전시교육청이 성천초 폐교를 앞두고 교육부 학교복합시설 공모사업에 선정되기 위해 기본 협약을 맺었습니다.



협약에 따라 시교육청은 교육과 돌봄 공간 조성을 총괄 추진하고 대전 서구는 체육 시설과 주민편의 프로그램 도입을 담당하게 됩니다.



성천초는 2027년 3월 폐교될 예정으로 교육부의 공모에 선정될 경우 시설 용도 전환을 위한 사업비의 40%를 국비로 지원받을 수 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!