[날씨] 내일 ‘처서’, 제주 무더위 계속…소나기 소식도

입력 2025.08.22 (21:54) 수정 2025.08.22 (22:08)

소나기가 지난 뒤에도 더위의 기세는 꺾이지 않고 있습니다.

오늘도 높은 기온에 습도까지 더해지면서 후텁지근했는데요.

현재 산지를 제외한 제주 전역에선 폭염특보가 발효 중입니다.

더위가 꺾인다는 절기 ‘처서’인 내일도 무더위는 계속되겠습니다.

밤사이 열기가 식지 못해 열대야가 이어지겠고, 한낮엔 체감온도가 35도 안팎까지 치솟는 곳도 있겠습니다.

기온이 크게 오르면서 대기는 불안정한데요.

오늘 저녁까진 5mm 안팎으로 소나기가 더 내리겠고요.

주말인 내일과 휴일인 모레도 오후 사이 소나기가 지나겠습니다.

산지와 한라산동쪽지역을 중심으로 5에서 40mm의 강수량이 예상되고요.

강약을 반복하면서 소강상태를 보이는 곳도 많겠습니다.

자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.

주말인 내일 아침 기온은 성산과 고산 26도, 제주와 서귀포 27도 보이겠습니다.

낮 기온은 고산 31도, 성산과 서귀포 32도, 제주 33도가 예상되고요.

남부지역에선 자외선 지수가 ‘매우 높음’ 단계까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 제주 전 해상에서 잔잔하겠고요.

다만, 내일부터 만조 시간대에 바닷물의 높이가 높겠습니다.

해안가 저지대 침수 피해 없도록 주의하셔야겠습니다.

주간 날씹니다.

다음 주엔 하늘에 구름이 많이 끼겠고요.

밤낮없는 더위는 여전하겠습니다.

건강관리에 신경 써 주시기 바랍니다.

날씨였습니다.

