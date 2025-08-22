수상 오토바이 싣던 차량 바다 추락…인명피해 없어

동영상 고정 취소

어제(21일) 오후 6시 30분쯤 서귀포시 안덕면 화순금모래해수욕장 인근에서 수상 레저 기구를 싣던 승용차가 바다로 빠졌지만 인명 피해는 없었습니다.



해경은 수상 오토바이를 승용차에 연결된 트레일러에 싣던 중 차가 미끄러지며 바다로 추락한 것으로 보고 1시간 50여 분 만에 차량을 인양했습니다.



