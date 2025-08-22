정부 국정과제 연계 150억 국비 지원 요청
입력 2025.08.22 (21:57) 수정 2025.08.22 (22:12)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
이재명 정부의 국정과제 세부 계획이 공개된 가운데 제주도가 관련 사업을 위해 150억 원의 국비를 신청했습니다.
주요 내용을 보면 가파도 'RE100' 마을 조성이 110억 원으로 대부분을 차지했고, 급속냉동시설이 있는 농산물 스마트가공센터 사업에 38억 원을 요청했습니다.
4·3 아카이브 기록관 기본 용역을 위한 예산 2억 원도 요청했습니다.
주요 내용을 보면 가파도 'RE100' 마을 조성이 110억 원으로 대부분을 차지했고, 급속냉동시설이 있는 농산물 스마트가공센터 사업에 38억 원을 요청했습니다.
4·3 아카이브 기록관 기본 용역을 위한 예산 2억 원도 요청했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 정부 국정과제 연계 150억 국비 지원 요청
-
- 입력 2025-08-22 21:57:18
- 수정2025-08-22 22:12:52
이재명 정부의 국정과제 세부 계획이 공개된 가운데 제주도가 관련 사업을 위해 150억 원의 국비를 신청했습니다.
주요 내용을 보면 가파도 'RE100' 마을 조성이 110억 원으로 대부분을 차지했고, 급속냉동시설이 있는 농산물 스마트가공센터 사업에 38억 원을 요청했습니다.
4·3 아카이브 기록관 기본 용역을 위한 예산 2억 원도 요청했습니다.
주요 내용을 보면 가파도 'RE100' 마을 조성이 110억 원으로 대부분을 차지했고, 급속냉동시설이 있는 농산물 스마트가공센터 사업에 38억 원을 요청했습니다.
4·3 아카이브 기록관 기본 용역을 위한 예산 2억 원도 요청했습니다.
-
-
채승민 기자 smchae@kbs.co.kr채승민 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
제주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.