“제주도, 고교 무상교육 지자체 부담률 불공평”
입력 2025.08.22 (21:57) 수정 2025.08.22 (22:12)
고등학교 무상교육 비용에 대한 국가·지자체 지원 기한이 3년 연장된 가운데, 제주도가 정부에 법정 부담률을 낮춰달라고 요청했습니다.
고등학교 무상교육 비용에 대한 국가·지자체 지원 기한이 3년 연장된 가운데, 제주도가 정부에 법정 부담률을 낮춰달라고 요청했습니다.
