부산 출발 여객기 조류 충돌…인천공항 회항

부산에서 베트남으로 향하던 진에어 여객기가 이륙 직후 새와 충돌해 인천공항으로 회항했습니다.



어제(21일) 밤 7시 50분쯤 부산을 출발해 베트남 나트랑으로 향하던 진에어 여객기가 새와 충돌해 김해공항 상공서 4차례 순회하다 연료를 소진하고 인천공항으로 회항했습니다.



여객기에는 승객 150명과 승무원 6명이 타고 있었으며, 4시간여 뒤인 자정쯤 대체 항공편을 타고 정상 출발했습니다.



