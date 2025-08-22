민주당 부산시당, 지방의원 평가위원회 구성

동영상 고정 취소

더불어민주당 부산시당이 선출직 공직자평가위원회를 구성하는 등 본격적인 지방선거 준비에 돌입했습니다.



법률가와 교수, 언론인 등으로 구성된 위원회는 시의원과 구의원 등 지방의원을 대상으로 의정활동과 당 기여도 등을 평가합니다.



민주당은 해당 평가 자료를 내년 6월 지방선거 공천관리위원회에 전달해 공천 심사에 반영하겠다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!