민주당 부산시당, 지방의원 평가위원회 구성
입력 2025.08.22 (22:00) 수정 2025.08.22 (22:04)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
더불어민주당 부산시당이 선출직 공직자평가위원회를 구성하는 등 본격적인 지방선거 준비에 돌입했습니다.
법률가와 교수, 언론인 등으로 구성된 위원회는 시의원과 구의원 등 지방의원을 대상으로 의정활동과 당 기여도 등을 평가합니다.
민주당은 해당 평가 자료를 내년 6월 지방선거 공천관리위원회에 전달해 공천 심사에 반영하겠다고 밝혔습니다.
법률가와 교수, 언론인 등으로 구성된 위원회는 시의원과 구의원 등 지방의원을 대상으로 의정활동과 당 기여도 등을 평가합니다.
민주당은 해당 평가 자료를 내년 6월 지방선거 공천관리위원회에 전달해 공천 심사에 반영하겠다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 민주당 부산시당, 지방의원 평가위원회 구성
-
- 입력 2025-08-22 22:00:50
- 수정2025-08-22 22:04:13
더불어민주당 부산시당이 선출직 공직자평가위원회를 구성하는 등 본격적인 지방선거 준비에 돌입했습니다.
법률가와 교수, 언론인 등으로 구성된 위원회는 시의원과 구의원 등 지방의원을 대상으로 의정활동과 당 기여도 등을 평가합니다.
민주당은 해당 평가 자료를 내년 6월 지방선거 공천관리위원회에 전달해 공천 심사에 반영하겠다고 밝혔습니다.
법률가와 교수, 언론인 등으로 구성된 위원회는 시의원과 구의원 등 지방의원을 대상으로 의정활동과 당 기여도 등을 평가합니다.
민주당은 해당 평가 자료를 내년 6월 지방선거 공천관리위원회에 전달해 공천 심사에 반영하겠다고 밝혔습니다.
-
-
장성길 기자 skjang@kbs.co.kr장성길 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.