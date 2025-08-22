철원 ‘학저수지’, 강원 1호 농업진흥지역 해제
입력 2025.08.22 (22:00) 수정 2025.08.22 (22:23)
강원도는 오늘(22일) 철원군 동송읍 오덕리 '학저수지' 체육시설 촉진 지구의 농업진흥 지역을 해제했습니다.
이로써, 학저수지는 지난해 강원 특별법 시행 이후 강원도지사의 권한으로 해제한 첫 번째 농업진흥 지역이 됐습니다.
해제 규모는 56,000제곱미터입니다.
이곳엔 파크골프장이 들어설 예정입니다.
이청초 기자 chocho@kbs.co.kr이청초 기자의 기사 모음
