횡성, 강림 수래너미길 농어촌도로 준공

횡성군이 강림면 치악산 수래너미길 도로를 개설했습니다.



이 도로는 옛 가천초등학교와 치악산 둘레3길 사이 4㎞를 잇는 2차선 도로입니다.



사업비는 100억 원이 들었습니다.



횡성군은 도로 개설로 주민 80여 가구의 통행이 편리해지고, 긴급차량 진입에도 도움이 될 걸로 보고 있습니다.



