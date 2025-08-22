검찰, 뇌물수수 등 혐의 익산시 공무원 기소
입력 2025.08.22 (22:00) 수정 2025.08.22 (22:19)
전주지검 군산지청이 오늘(22일) 뇌물수수 등의 혐의를 받는 익산시 5급 공무원을 구속 상태로 재판에 넘겼습니다.
