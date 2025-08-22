전북도, 지난달 호우 피해 복구에 24억 원 투입

동영상 고정 취소

전북도가 지난달 16일부터 닷새에 걸쳐 발생한 집중호우 피해 복구에 24억 원을 투입합니다.



주택 침수 가구 복구비는 기존 3백50만 원에서 두 배인 7백만 원으로, 소상공인 보조금과 위로금은 5백만 원에서 천만 원으로 올려 지급합니다.



농작물과 가축, 수산물 피해에 대한 지원율도 100 퍼센트까지 올리고, 국세 납부 유예, 지방세 감면 등 18개 간접 지원책도 시행합니다.



