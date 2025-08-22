윤호중 행정안전부 장관, 홍천 방문…인구 소멸 파악

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

윤호중 행정안전부 장관이 오늘(22일), 홍천군 서면 마을기업을 방문해 시설을 둘러보고, 관련자들과 간담회를 가졌습니다.



또, 홍천군 영귀미면의 지방 소멸 대응 기금 사업장인 '청년 스마트 농업 타운'도 찾아가, 소멸 기금 사업 현황을 살펴봤습니다.



이번 방문은 인구소멸지역 실상 파악을 위해 마련됐습니다.



