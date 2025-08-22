정선군 여량면 주택 화재…집주인 60대 남성 중상
입력 2025.08.22 (22:03) 수정 2025.08.22 (22:11)
정선에서 주택 화재가 발생해 60대 남성이 크게 다쳤습니다.
오늘(22일) 오후 2시 반쯤 정선군 여량면의 한 단층주택에서 불이 나 집주인 60대 남성이 화상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다.
또, 단층주택 한 동이 모두 불에 탔습니다.
정선에서 주택 화재가 발생해 60대 남성이 크게 다쳤습니다.
오늘(22일) 오후 2시 반쯤 정선군 여량면의 한 단층주택에서 불이 나 집주인 60대 남성이 화상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다.
또, 단층주택 한 동이 모두 불에 탔습니다.
