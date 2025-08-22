고창 해풍고추축제 내일 개막

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

고창 해풍고추축제가 내일(23일) 고창읍 농산물유통센터에서 개막해 이틀 동안 열립니다.



축제 기간 고추 직거래 장터와 먹을거리 장터 등이 열리고, 김치 만들기와 음악 공연 같은 다양한 행사도 마련됩니다.



고창 해풍 고추는 황토에서 바닷바람을 맞고 자라 껍질이 두껍고 매운맛이 좋기로 이름나 있습니다.



