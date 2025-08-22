전주시, 노후 급수관 교체 1억 5천만 원까지 지원

동영상 고정 취소

전주시가 공동주택과 단독주택의 오래된 옥내 급수관을 교체하는 등 개선 사업을 진행합니다.



공동주택은 연면적 85㎡ 이하 가구가 절반이 넘을 경우 공사비의 70%까지 최대 1억 5천만 원을 지원하고, 85㎡ 이하 단독주택은 최대 백만 원까지 지급합니다.



다가구주택과 사회복지시설 등은 최대 4천만 원까지 공사비를 보조합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!