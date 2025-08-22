송기헌, 국도 5호선 신림-판부 구간 4차로 추진
입력 2025.08.22 (22:03) 수정 2025.08.22 (22:26)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
더불어민주당 송기헌 국회의원은 국도 5호선 원주 신림-판부 4차로 확장 사업이 기획재정부의 타당성 재조사를 통과했다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 송기헌, 국도 5호선 신림-판부 구간 4차로 추진
-
- 입력 2025-08-22 22:03:48
- 수정2025-08-22 22:26:20
더불어민주당 송기헌 국회의원은 국도 5호선 원주 신림-판부 4차로 확장 사업이 기획재정부의 타당성 재조사를 통과했다고 밝혔습니다.
-
-
이청초 기자 chocho@kbs.co.kr이청초 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.