영월 주천 ‘이음공원’ 완공…도시재생사업

입력 2025.08.22 (22:02) 수정 2025.08.22 (22:26)

영월군이 주천면 전통시장 근처에 도시재생 사업의 하나로 추진한 소공원 '이음공원'을 완공했습니다.

공원 규모는 1,700여 제곱미터로, 13억 원이 투입됐습니다.

영월군은 2021년부터 196억 원을 들여 주천도시재생사업을 추진해, 시장 주차장과 교통 환경 개선 사업을 추진했습니다.

영월군이 주천면 전통시장 근처에 도시재생 사업의 하나로 추진한 소공원 '이음공원'을 완공했습니다.

공원 규모는 1,700여 제곱미터로, 13억 원이 투입됐습니다.

영월군은 2021년부터 196억 원을 들여 주천도시재생사업을 추진해, 시장 주차장과 교통 환경 개선 사업을 추진했습니다.
