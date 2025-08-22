강릉시, 내년 주민참여예산 제안사업 공모

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강릉시는 내년 당초 예산에 시민 의견을 반영하기 위해 이달(22일) 31일까지 '주민참여예산' 제안 사업을 시청 홈페이지 등을 통해 공모합니다.



공모 대상은 행정과 복지, 관광과 경제 등 시민 삶과 관련된 분야로 사업별 최대 2억 원 규모로 제안할 수 있습니다.



올해 주민참여예산 규모는 약 30억 원으로, 분과별 심의 등을 거쳐 오는 10월 확정됩니다.



