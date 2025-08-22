강릉시, 내년 주민참여예산 제안사업 공모
입력 2025.08.22 (22:03) 수정 2025.08.22 (22:11)
강릉시는 내년 당초 예산에 시민 의견을 반영하기 위해 이달(22일) 31일까지 '주민참여예산' 제안 사업을 시청 홈페이지 등을 통해 공모합니다.
공모 대상은 행정과 복지, 관광과 경제 등 시민 삶과 관련된 분야로 사업별 최대 2억 원 규모로 제안할 수 있습니다.
올해 주민참여예산 규모는 약 30억 원으로, 분과별 심의 등을 거쳐 오는 10월 확정됩니다.
정면구 기자 nine@kbs.co.kr
