수영구, 아파트 공사 현장 오염토 정밀 조사 명령
입력 2025.08.22 (22:05) 수정 2025.08.22 (22:15)
부산 수영구 남천동의 한 아파트 공사 현장에서 오염토가 발견된 것과 관련해 수영구가 시공사인 대우건설 측에 정밀 조사 명령을 내렸습니다.
-
-
-
