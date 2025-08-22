BIFF ‘케이팝 데몬 헌터스’ 싱어롱 특별 상영

동영상 고정 취소

세계적인 열풍을 일으키고 있는 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 부산국제영화제에서 특별 상영됩니다.



부산국제영화제는 다음 달 영화제 기간 영화 노래를 관객들이 직접 따라 부르며 즐기는 '스페셜 싱어롱' 상영회를 연다고 밝혔습니다.



일명 '케데헌 앓이'라는 신조어까지 탄생시킨 이 영화는 케이팝의 화려한 세계와 오컬트 장르를 결합한 작품으로 북미에서는 '싱어롱 이벤트'로 이미 천회 상영분의 티켓이 매진 되는 등 큰 관심을 끌고 있습니다.



