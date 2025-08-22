거창 사과 초매식…“수확량 만 5천여 톤 예상”
입력 2025.08.22 (22:06) 수정 2025.08.22 (22:17)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
절기상 처서를 하루 앞두고 오늘(22일) 거창 청과물종합처리장에서 '거창 홍로 사과 초매식'이 열렸습니다.
거창사과원예농협은 올여름 폭염과 극한 호우에도 사과 수확량이 만 5천 톤에 이를 것으로 보고, 전국 대형마트와 온라인 쇼핑몰 등에서 거창 사과를 판매할 계획입니다.
거창사과원예농협은 올여름 폭염과 극한 호우에도 사과 수확량이 만 5천 톤에 이를 것으로 보고, 전국 대형마트와 온라인 쇼핑몰 등에서 거창 사과를 판매할 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 거창 사과 초매식…“수확량 만 5천여 톤 예상”
-
- 입력 2025-08-22 22:06:36
- 수정2025-08-22 22:17:26
절기상 처서를 하루 앞두고 오늘(22일) 거창 청과물종합처리장에서 '거창 홍로 사과 초매식'이 열렸습니다.
거창사과원예농협은 올여름 폭염과 극한 호우에도 사과 수확량이 만 5천 톤에 이를 것으로 보고, 전국 대형마트와 온라인 쇼핑몰 등에서 거창 사과를 판매할 계획입니다.
거창사과원예농협은 올여름 폭염과 극한 호우에도 사과 수확량이 만 5천 톤에 이를 것으로 보고, 전국 대형마트와 온라인 쇼핑몰 등에서 거창 사과를 판매할 계획입니다.
-
-
진정은 기자 chris@kbs.co.kr진정은 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.