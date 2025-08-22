뉴스9(창원)

거창 사과 초매식…“수확량 만 5천여 톤 예상”

입력 2025.08.22 (22:06) 수정 2025.08.22 (22:17)

절기상 처서를 하루 앞두고 오늘(22일) 거창 청과물종합처리장에서 '거창 홍로 사과 초매식'이 열렸습니다.

거창사과원예농협은 올여름 폭염과 극한 호우에도 사과 수확량이 만 5천 톤에 이를 것으로 보고, 전국 대형마트와 온라인 쇼핑몰 등에서 거창 사과를 판매할 계획입니다.

진정은
진정은 기자

