거창 ‘도민 상생토크’…“에스컬레이터 센터 구축”
입력 2025.08.22 (22:07) 수정 2025.08.22 (22:18)
경상남도가 오늘(22일) 거창군 다목적체육관에서 군민 2백여 명이 참석한 가운데 '도민 상생토크'를 열었습니다.
이 자리에서 거창 군민들은 거창의 주력 산업인 승강기 산업과 관련된 에스컬레이터 인증센터 구축과 공공산후조리원 대상 확대, 화장시설 건립 지원 등을 건의했습니다.
경상남도가 오늘(22일) 거창군 다목적체육관에서 군민 2백여 명이 참석한 가운데 '도민 상생토크'를 열었습니다.
이 자리에서 거창 군민들은 거창의 주력 산업인 승강기 산업과 관련된 에스컬레이터 인증센터 구축과 공공산후조리원 대상 확대, 화장시설 건립 지원 등을 건의했습니다.
진정은 기자 chris@kbs.co.kr
