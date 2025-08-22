거창 ‘도민 상생토크’…“에스컬레이터 센터 구축”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도가 오늘(22일) 거창군 다목적체육관에서 군민 2백여 명이 참석한 가운데 '도민 상생토크'를 열었습니다.



이 자리에서 거창 군민들은 거창의 주력 산업인 승강기 산업과 관련된 에스컬레이터 인증센터 구축과 공공산후조리원 대상 확대, 화장시설 건립 지원 등을 건의했습니다.



