대구시, 아파트 관리 주민학교 운영
입력 2025.08.22 (22:06) 수정 2025.08.22 (22:22)
대구시가 공동주택 관리 역량 강화를 위해 다음 달 1일부터 사흘간 아파트 관리 주민학교를 운영합니다.
대상은 공동주택 입주민과 동별 대표자, 관리사무소 직원 등으로, 총 세 차례, 구군 권역별로 진행합니다.
교육은 층간소음 갈등관리와 공동주택 회계 관리, 종사자 인권 등 아파트 관리와 생활에 관련된 다양한 주제로 진행됩니다.
