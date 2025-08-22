5년간 벌 쏘임 환자 9만여 명…50대 이상 71%

동영상 고정 취소

벌 활동이 왕성해지는 시기를 맞아 벌 쏘임에 각별한 주의가 필요합니다.



2020년부터 5년 간 발생한 벌 쏘임 환자는 9만 천여 명으로, 연령별로는 등산과 농사일 등을 많이 하는 50대 이상이 전체의 71%를 차지했습니다.



야외 활동을 할 때는 밝은색 계열의 긴 옷을 입고, 실수로 벌집을 건드리면 땅에 엎드리거나 웅크리지 말고 머리를 보호하며 신속하게 대피해야 합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!