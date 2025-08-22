[뉴스9 날씨] 절기 ‘처서’에도 무더위는 계속…주말 동안 소나기

동영상 고정 취소

한낮의 열기가 식지 않아 무더운 밤이죠.



나날이 폭염 주의보가 폭염 경보로 강화되는 곳이 많아지며 전국 곳곳에 폭염 경보가 발효 중입니다.



당분간 더위의 기세는 꺾이지 않을 전망입니다.



내일은 가을의 두 번째 절기 '처서'지만 무더위는 계속돼, 서울의 낮 기온 34도까지 오르겠습니다.



주말 동안 전국 내륙 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.



내일 강릉의 최저 기온 28도 등 밤사이 열대야가 나타나겠고, 한낮에는 청주와 대전이 35도까지 오르겠습니다.



호남과 제주 지역도 여전히 후텁지근하겠습니다.



한낮에 전주 35도, 제주 33도까지 오르겠습니다.



내일 대구와 포항의 낮 기온이 36도까지 크게 오르는 만큼, 한낮의 바깥 활동은 피하시는 것이 좋겠습니다.



물결은 전 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.



다음 주 월요일에 중부와 전북을 시작으로 화요일 전국에 비가 내리겠고, 다음 주에도 덥겠지만, 비 소식과 함께 낮 기온이 조금이나마 낮아질 전망입니다.



날씨였습니다.



강아랑 기상캐스터/그래픽:남현서/진행:이민영



