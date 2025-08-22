[오늘의 영상] 프로배구 ‘AI 심판’ 도입 준비
입력 2025.08.22 (22:06) 수정 2025.08.22 (22:08)
프로배구 심판들이 시즌 개막을 앞두고 구슬땀을 흘리고 있는데요.
보다 공정하고 정확한 판정을 위해 빠른 시일 안에 AI 심판을 도입하겠다며 준비에 한창입니다.
오늘의 영상입니다.
보다 공정하고 정확한 판정을 위해 빠른 시일 안에 AI 심판을 도입하겠다며 준비에 한창입니다.
오늘의 영상입니다.
