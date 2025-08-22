[오늘의 영상] 프로배구 ‘AI 심판’ 도입 준비

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

프로배구 심판들이 시즌 개막을 앞두고 구슬땀을 흘리고 있는데요.



보다 공정하고 정확한 판정을 위해 빠른 시일 안에 AI 심판을 도입하겠다며 준비에 한창입니다.



오늘의 영상입니다.



