경남 인구 천 명당 ‘필수의료 전문의’ 0.53명
입력 2025.08.22 (22:13) 수정 2025.08.22 (22:20)
한국보건사회연구원 자료를 보면, 경남의 인구 천 명당 응급의학과 등 8개 필수과목 전문의는 0.53명으로 조사됐습니다.
과목별로는 응급의학과와 심장혈관흉부외과가 천 명당 0.01명으로 가장 부족하고, 산부인과 0.03명, 소아청소년과와 외과가 각각 0.4명으로 집계됐습니다.
한국보건사회연구원 자료를 보면, 경남의 인구 천 명당 응급의학과 등 8개 필수과목 전문의는 0.53명으로 조사됐습니다.
