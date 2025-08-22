경남FC, 선수 출신 이흥실 신임 대표이사 선임

동영상 고정 취소

경남FC가 이흥실 전 대한축구협회 대회분과위원장을 11대 대표이사로 선임했습니다.



이흥실 대표이사는 경남 진해 출신으로 포항제철 축구단에서 선수 생활을 거쳐 경남FC 등 프로구단에서 코치진을 지냈습니다.



선임과 동시에 공식 업무를 시작한 이 대표이사는 도민의 자부심으로 구단이 발돋움할 수 있도록 최선을 다하겠다고 취임 포부를 밝혔습니다.



