울산 중구, 공동주택 온실가스 절감 추진
입력 2025.08.22 (22:14) 수정 2025.08.22 (22:21)
울산 중구가 오는 25일까지 지역 공동주택 4곳을 대상으로 온실가스 사용량 절감을 위한 상담을 진행합니다.
상담사는 세대별 에너지 사용량을 분석해 절감 방안을 제시하고, '탄소중립 포인트 제도'도 안내합니다.
중구는 이 프로그램으로 최근 3년간 매년 200세대 이상이 에너지 절약에 동참했다고 밝혔습니다.
