울산 중구, 공동주택 온실가스 절감 추진

울산 중구가 오는 25일까지 지역 공동주택 4곳을 대상으로 온실가스 사용량 절감을 위한 상담을 진행합니다.



상담사는 세대별 에너지 사용량을 분석해 절감 방안을 제시하고, '탄소중립 포인트 제도'도 안내합니다.



중구는 이 프로그램으로 최근 3년간 매년 200세대 이상이 에너지 절약에 동참했다고 밝혔습니다.



