울산과학고, 133억 원 들여 실험동 증축

울산과학고등학교가 133억 원을 투입해 교내 실험동을 증축했습니다.



지상 5층 규모의 실험동은 기존 연구실과 실험 공간 설비를 재배치해 전문적이고 안전한 실험 환경을 갖췄다고 학교 측은 밝혔습니다.



학교 측은 "실험동 증축으로 학생들의 과학적 사고력과 탐구 역량을 한 단계 더 높일 수 있는 계기가 될 것"이라고 밝혔습니다.



