뉴스라인 W

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”

입력 2025.08.22 (23:02) 수정 2025.08.22 (23:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

양평 고속도로 특혜 의혹 본격 수사…특검, 양평군청 등 전방위 압수수색

양평 고속도로 특혜 의혹 본격 수사…특검, 양평군청 등 전방위 압수수색
기업·정부·국민 ‘AI 올인’…“잠재성장률 3%로”

기업·정부·국민 ‘AI 올인’…“잠재성장률 3%로”

다음
[앵커]

이재명 대통령이 내년도 R&D투자에 35조 3천억 원을 투자하겠다고 밝혔습니다.

올해보다 20% 가까이 늘어난 역대 최대 규모인데, 이 대통령은 이번 투자가 대한민국 발전의 시금석이 되길 바란다고 강조했습니다.

김기화 기자의 보도입니다.

[리포트]

2시간 동안 생중계된 대통령 주재 국가과학기술자문회의.

이재명 대통령은 과학 기술이 국가의 미래를 결정한다고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "역사적으로도 보면 과학기술을 존중한 나라, 과학기술이 발전한 나라는 흥했고 과학기술을 천시하는 나라, 그런 나라는 대개 망했습니다."]

내년도 과학기술 분야 연구개발, 즉 R&D 예산을 심의, 의결했는데, 35조 3천 원으로 역대 최대 규몹니다.

[이재명 대통령 : "거의 20%에 육박하는 증가율을 보이게 될 텐데, 대한민국의 새로운 발전의 시금석이 되지 않을까 그렇게 기대합니다."]

R&D 예산을 삭감했던 지난 정부의 실책을 바로 잡겠다는 건데, 이제 정상적인 증가 추세로 복귀하는 거라고 평가했습니다.

이 대통령은 특히 인공지능, AI 분야는 향후 2~3년이 골든타임이라며 뒤처지면 영원히 추격자로 남게 된다고 강조했습니다.

AI 분야 집중 투자를 위해 내년엔 올해의 2배 이상인 2조 3천억 원의 예산이 배정됐습니다.

다음 달엔 대통령 직속 국가 AI 전략위원회도 출범합니다.

[하정우/대통령실 AI미래기획수석 : "대통령의 강력한 리더십 아래, 국가AI전략위원회를 중심으로 대한민국 AI액션플랜을을 수립‧이행해 나가겠습니다."]

이 대통령은 이와함께 특허나 기술거래 시장 활성화를 위해 특허청을 지식재산처로 승격하는 방안도 고려중이라고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 김기화입니다.

영상편집:김형기

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
    • 입력 2025-08-22 23:02:50
    • 수정2025-08-22 23:05:56
    뉴스라인 W
[앵커]

이재명 대통령이 내년도 R&D투자에 35조 3천억 원을 투자하겠다고 밝혔습니다.

올해보다 20% 가까이 늘어난 역대 최대 규모인데, 이 대통령은 이번 투자가 대한민국 발전의 시금석이 되길 바란다고 강조했습니다.

김기화 기자의 보도입니다.

[리포트]

2시간 동안 생중계된 대통령 주재 국가과학기술자문회의.

이재명 대통령은 과학 기술이 국가의 미래를 결정한다고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "역사적으로도 보면 과학기술을 존중한 나라, 과학기술이 발전한 나라는 흥했고 과학기술을 천시하는 나라, 그런 나라는 대개 망했습니다."]

내년도 과학기술 분야 연구개발, 즉 R&D 예산을 심의, 의결했는데, 35조 3천 원으로 역대 최대 규몹니다.

[이재명 대통령 : "거의 20%에 육박하는 증가율을 보이게 될 텐데, 대한민국의 새로운 발전의 시금석이 되지 않을까 그렇게 기대합니다."]

R&D 예산을 삭감했던 지난 정부의 실책을 바로 잡겠다는 건데, 이제 정상적인 증가 추세로 복귀하는 거라고 평가했습니다.

이 대통령은 특히 인공지능, AI 분야는 향후 2~3년이 골든타임이라며 뒤처지면 영원히 추격자로 남게 된다고 강조했습니다.

AI 분야 집중 투자를 위해 내년엔 올해의 2배 이상인 2조 3천억 원의 예산이 배정됐습니다.

다음 달엔 대통령 직속 국가 AI 전략위원회도 출범합니다.

[하정우/대통령실 AI미래기획수석 : "대통령의 강력한 리더십 아래, 국가AI전략위원회를 중심으로 대한민국 AI액션플랜을을 수립‧이행해 나가겠습니다."]

이 대통령은 이와함께 특허나 기술거래 시장 활성화를 위해 특허청을 지식재산처로 승격하는 방안도 고려중이라고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 김기화입니다.

영상편집:김형기
김기화
김기화 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…<br>발전의 시금석 되길”

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
내일부터 미·일 순방…<br>중국에 특사 파견

내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나

“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나
‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”

‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.