뉴스라인 W

한일정상회담 ‘D-1’…관전 포인트는?

입력 2025.08.22 (23:14) 수정 2025.08.22 (23:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견

내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
세계 정상들 들었다 놨다…‘트럼프쇼’ 대처법은?

세계 정상들 들었다 놨다…‘트럼프쇼’ 대처법은?

다음
[앵커]

하루 앞으로 다가온 한일 정상회담 전문가와 전망해봅니다.

호사카 유지 세종대 교수 나와있습니다.

먼저 이번 한일정상회담의 핵심의제, 어떤 것들이 있는 지 좀 소개해주세요.

[앵커]

무엇보다 큰 관심은 과거 김대중 오부치 선언 같은 새로운 한일공동선언이 나오느냐에 있을 것 같습니다.

어떻게 예상하십니까?

[앵커]

사실 정상회담을 앞두고 한일간 기류는 어느 때보다 우호적인 면이 있는 것 같습니다.

최근 양 정상의 메시지를 봤을 때 그런 기류가 좀 읽히는데요.

어떻게 보십니까?

[앵커]

특히 이 대통령은 미래를 강조하면서도 과거사 문제로 여전히 고통받는 분들이 있다며 일본 정부의 노력이 필요하는 점을 강조하고 있습니다.

이에 대한 어떤 일본의 반응이 이번 정상회담에 나올까요?

[앵커]

또 하나 관심은 이번 정상회담이 한미정상회담에 앞서 열린다는 점입니다.

한미일 안보협력이 그 어느때보다 중요한 상황이어서 이번 정상회담에서 어떤 심도깊은 논의가 있을 지 관심인데요.

좀 설명 부탁드립니다.

[앵커]

경제 분야에서는 양국 모두 미국발 관세 폭풍으로 어려움이 많은데요.

이와 관련한 어떤 이야기가 나올 수 있을까요?

[앵커]

이번 정상회담, 양국간 발전을 위해선 어떤 결론을 도출하는 게 바람직하다고 보시는 지 제언 좀 부탁드립니다.

[앵커]

호사카 유지 세종대 교수였습니다.

말씀 잘 들었습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 한일정상회담 ‘D-1’…관전 포인트는?
    • 입력 2025-08-22 23:14:46
    • 수정2025-08-22 23:25:21
    뉴스라인 W
[앵커]

하루 앞으로 다가온 한일 정상회담 전문가와 전망해봅니다.

호사카 유지 세종대 교수 나와있습니다.

먼저 이번 한일정상회담의 핵심의제, 어떤 것들이 있는 지 좀 소개해주세요.

[앵커]

무엇보다 큰 관심은 과거 김대중 오부치 선언 같은 새로운 한일공동선언이 나오느냐에 있을 것 같습니다.

어떻게 예상하십니까?

[앵커]

사실 정상회담을 앞두고 한일간 기류는 어느 때보다 우호적인 면이 있는 것 같습니다.

최근 양 정상의 메시지를 봤을 때 그런 기류가 좀 읽히는데요.

어떻게 보십니까?

[앵커]

특히 이 대통령은 미래를 강조하면서도 과거사 문제로 여전히 고통받는 분들이 있다며 일본 정부의 노력이 필요하는 점을 강조하고 있습니다.

이에 대한 어떤 일본의 반응이 이번 정상회담에 나올까요?

[앵커]

또 하나 관심은 이번 정상회담이 한미정상회담에 앞서 열린다는 점입니다.

한미일 안보협력이 그 어느때보다 중요한 상황이어서 이번 정상회담에서 어떤 심도깊은 논의가 있을 지 관심인데요.

좀 설명 부탁드립니다.

[앵커]

경제 분야에서는 양국 모두 미국발 관세 폭풍으로 어려움이 많은데요.

이와 관련한 어떤 이야기가 나올 수 있을까요?

[앵커]

이번 정상회담, 양국간 발전을 위해선 어떤 결론을 도출하는 게 바람직하다고 보시는 지 제언 좀 부탁드립니다.

[앵커]

호사카 유지 세종대 교수였습니다.

말씀 잘 들었습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…<br>발전의 시금석 되길”

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
오늘부터 미·일 순방…<br>중국에 특사 파견

오늘부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나

“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나
‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”

‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.