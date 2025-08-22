한일정상회담 ‘D-1’…관전 포인트는?

동영상 고정 취소

[앵커]



하루 앞으로 다가온 한일 정상회담 전문가와 전망해봅니다.



호사카 유지 세종대 교수 나와있습니다.



먼저 이번 한일정상회담의 핵심의제, 어떤 것들이 있는 지 좀 소개해주세요.



[앵커]



무엇보다 큰 관심은 과거 김대중 오부치 선언 같은 새로운 한일공동선언이 나오느냐에 있을 것 같습니다.



어떻게 예상하십니까?



[앵커]



사실 정상회담을 앞두고 한일간 기류는 어느 때보다 우호적인 면이 있는 것 같습니다.



최근 양 정상의 메시지를 봤을 때 그런 기류가 좀 읽히는데요.



어떻게 보십니까?



[앵커]



특히 이 대통령은 미래를 강조하면서도 과거사 문제로 여전히 고통받는 분들이 있다며 일본 정부의 노력이 필요하는 점을 강조하고 있습니다.



이에 대한 어떤 일본의 반응이 이번 정상회담에 나올까요?



[앵커]



또 하나 관심은 이번 정상회담이 한미정상회담에 앞서 열린다는 점입니다.



한미일 안보협력이 그 어느때보다 중요한 상황이어서 이번 정상회담에서 어떤 심도깊은 논의가 있을 지 관심인데요.



좀 설명 부탁드립니다.



[앵커]



경제 분야에서는 양국 모두 미국발 관세 폭풍으로 어려움이 많은데요.



이와 관련한 어떤 이야기가 나올 수 있을까요?



[앵커]



이번 정상회담, 양국간 발전을 위해선 어떤 결론을 도출하는 게 바람직하다고 보시는 지 제언 좀 부탁드립니다.



[앵커]



호사카 유지 세종대 교수였습니다.



말씀 잘 들었습니다.



