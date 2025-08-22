한일정상회담 ‘D-1’…관전 포인트는?
입력 2025.08.22 (23:14) 수정 2025.08.22 (23:25)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
하루 앞으로 다가온 한일 정상회담 전문가와 전망해봅니다.
호사카 유지 세종대 교수 나와있습니다.
먼저 이번 한일정상회담의 핵심의제, 어떤 것들이 있는 지 좀 소개해주세요.
[앵커]
무엇보다 큰 관심은 과거 김대중 오부치 선언 같은 새로운 한일공동선언이 나오느냐에 있을 것 같습니다.
어떻게 예상하십니까?
[앵커]
사실 정상회담을 앞두고 한일간 기류는 어느 때보다 우호적인 면이 있는 것 같습니다.
최근 양 정상의 메시지를 봤을 때 그런 기류가 좀 읽히는데요.
어떻게 보십니까?
[앵커]
특히 이 대통령은 미래를 강조하면서도 과거사 문제로 여전히 고통받는 분들이 있다며 일본 정부의 노력이 필요하는 점을 강조하고 있습니다.
이에 대한 어떤 일본의 반응이 이번 정상회담에 나올까요?
[앵커]
또 하나 관심은 이번 정상회담이 한미정상회담에 앞서 열린다는 점입니다.
한미일 안보협력이 그 어느때보다 중요한 상황이어서 이번 정상회담에서 어떤 심도깊은 논의가 있을 지 관심인데요.
좀 설명 부탁드립니다.
[앵커]
경제 분야에서는 양국 모두 미국발 관세 폭풍으로 어려움이 많은데요.
이와 관련한 어떤 이야기가 나올 수 있을까요?
[앵커]
이번 정상회담, 양국간 발전을 위해선 어떤 결론을 도출하는 게 바람직하다고 보시는 지 제언 좀 부탁드립니다.
[앵커]
호사카 유지 세종대 교수였습니다.
말씀 잘 들었습니다.
하루 앞으로 다가온 한일 정상회담 전문가와 전망해봅니다.
호사카 유지 세종대 교수 나와있습니다.
먼저 이번 한일정상회담의 핵심의제, 어떤 것들이 있는 지 좀 소개해주세요.
[앵커]
무엇보다 큰 관심은 과거 김대중 오부치 선언 같은 새로운 한일공동선언이 나오느냐에 있을 것 같습니다.
어떻게 예상하십니까?
[앵커]
사실 정상회담을 앞두고 한일간 기류는 어느 때보다 우호적인 면이 있는 것 같습니다.
최근 양 정상의 메시지를 봤을 때 그런 기류가 좀 읽히는데요.
어떻게 보십니까?
[앵커]
특히 이 대통령은 미래를 강조하면서도 과거사 문제로 여전히 고통받는 분들이 있다며 일본 정부의 노력이 필요하는 점을 강조하고 있습니다.
이에 대한 어떤 일본의 반응이 이번 정상회담에 나올까요?
[앵커]
또 하나 관심은 이번 정상회담이 한미정상회담에 앞서 열린다는 점입니다.
한미일 안보협력이 그 어느때보다 중요한 상황이어서 이번 정상회담에서 어떤 심도깊은 논의가 있을 지 관심인데요.
좀 설명 부탁드립니다.
[앵커]
경제 분야에서는 양국 모두 미국발 관세 폭풍으로 어려움이 많은데요.
이와 관련한 어떤 이야기가 나올 수 있을까요?
[앵커]
이번 정상회담, 양국간 발전을 위해선 어떤 결론을 도출하는 게 바람직하다고 보시는 지 제언 좀 부탁드립니다.
[앵커]
호사카 유지 세종대 교수였습니다.
말씀 잘 들었습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 한일정상회담 ‘D-1’…관전 포인트는?
-
- 입력 2025-08-22 23:14:46
- 수정2025-08-22 23:25:21
[앵커]
하루 앞으로 다가온 한일 정상회담 전문가와 전망해봅니다.
호사카 유지 세종대 교수 나와있습니다.
먼저 이번 한일정상회담의 핵심의제, 어떤 것들이 있는 지 좀 소개해주세요.
[앵커]
무엇보다 큰 관심은 과거 김대중 오부치 선언 같은 새로운 한일공동선언이 나오느냐에 있을 것 같습니다.
어떻게 예상하십니까?
[앵커]
사실 정상회담을 앞두고 한일간 기류는 어느 때보다 우호적인 면이 있는 것 같습니다.
최근 양 정상의 메시지를 봤을 때 그런 기류가 좀 읽히는데요.
어떻게 보십니까?
[앵커]
특히 이 대통령은 미래를 강조하면서도 과거사 문제로 여전히 고통받는 분들이 있다며 일본 정부의 노력이 필요하는 점을 강조하고 있습니다.
이에 대한 어떤 일본의 반응이 이번 정상회담에 나올까요?
[앵커]
또 하나 관심은 이번 정상회담이 한미정상회담에 앞서 열린다는 점입니다.
한미일 안보협력이 그 어느때보다 중요한 상황이어서 이번 정상회담에서 어떤 심도깊은 논의가 있을 지 관심인데요.
좀 설명 부탁드립니다.
[앵커]
경제 분야에서는 양국 모두 미국발 관세 폭풍으로 어려움이 많은데요.
이와 관련한 어떤 이야기가 나올 수 있을까요?
[앵커]
이번 정상회담, 양국간 발전을 위해선 어떤 결론을 도출하는 게 바람직하다고 보시는 지 제언 좀 부탁드립니다.
[앵커]
호사카 유지 세종대 교수였습니다.
말씀 잘 들었습니다.
하루 앞으로 다가온 한일 정상회담 전문가와 전망해봅니다.
호사카 유지 세종대 교수 나와있습니다.
먼저 이번 한일정상회담의 핵심의제, 어떤 것들이 있는 지 좀 소개해주세요.
[앵커]
무엇보다 큰 관심은 과거 김대중 오부치 선언 같은 새로운 한일공동선언이 나오느냐에 있을 것 같습니다.
어떻게 예상하십니까?
[앵커]
사실 정상회담을 앞두고 한일간 기류는 어느 때보다 우호적인 면이 있는 것 같습니다.
최근 양 정상의 메시지를 봤을 때 그런 기류가 좀 읽히는데요.
어떻게 보십니까?
[앵커]
특히 이 대통령은 미래를 강조하면서도 과거사 문제로 여전히 고통받는 분들이 있다며 일본 정부의 노력이 필요하는 점을 강조하고 있습니다.
이에 대한 어떤 일본의 반응이 이번 정상회담에 나올까요?
[앵커]
또 하나 관심은 이번 정상회담이 한미정상회담에 앞서 열린다는 점입니다.
한미일 안보협력이 그 어느때보다 중요한 상황이어서 이번 정상회담에서 어떤 심도깊은 논의가 있을 지 관심인데요.
좀 설명 부탁드립니다.
[앵커]
경제 분야에서는 양국 모두 미국발 관세 폭풍으로 어려움이 많은데요.
이와 관련한 어떤 이야기가 나올 수 있을까요?
[앵커]
이번 정상회담, 양국간 발전을 위해선 어떤 결론을 도출하는 게 바람직하다고 보시는 지 제언 좀 부탁드립니다.
[앵커]
호사카 유지 세종대 교수였습니다.
말씀 잘 들었습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.