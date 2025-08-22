뉴스라인 W

‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”

입력 2025.08.22 (23:22) 수정 2025.08.22 (23:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

세계 정상들 들었다 놨다…‘트럼프쇼’ 대처법은?

세계 정상들 들었다 놨다…‘트럼프쇼’ 대처법은?
김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출…26일 선출

김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출…26일 선출

다음
[앵커]

한국교육방송공사의 지배 구조를 개편하는 이른바 EBS법이 오늘 본회의를 통과했습니다.

이로써 더불어민주당 등 범여권이 추진해 온 '방송 3법'이 모두 국회 문턱을 넘었습니다.

야당은 방송 장악을 위한 폭거라고 비판했고, 여당은 언론개혁을 위한 역사적 첫걸음이라고 평가했습니다.

이예린 기자가 보도합니다.

[리포트]

'방송 3법'의 마지막 순서 한국교육방송공사, EBS법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다.

EBS 이사회를 확대하고, 국회는 물론 교육 단체와 방송미디어학회 등이 이사를 추천하는 내용입니다.

무제한 반대 토론에 나섰던 국민의힘은 "EBS 이사 추천을 전교조에게는 허용하고 최대 교사단체인 교사노조는 배제할 수 있는 법안"이라며 표결에 불참했습니다.

민주당은 지난 5일 방송법 처리에 이어, 어제와 오늘 MBC와 EBS의 지배구조를 바꾸는 개정안을 잇따라 처리했습니다.

검찰, 언론, 사법 등 3대 개혁 가운데 언론 분야 '방송 3법' 입법을 먼저 마무리한 겁니다.

개정안이 시행되면 공영방송사들은 3개월 안에 새 이사회를 구성해야 하고, 이사회는 100명 이상 참여하는 사장후보추천위원회를 설치해 사장을 교체하게 됩니다.

[백승아/더불어민주당 원내대변인 : "공영방송과 언론의 완전한 독립과 진정한 자유를 반드시 실현하고 국민의 품으로..."]

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "방송장악 3법은 좌파 이권 카르텔 정권의 독재 폭거로 기록될 수밖에 없다고..."]

민주당은 방송통신위원회 개편 작업도 속도를 내고 있습니다.

다음 달 말로 예정된 정부조직법 개정에 맞춰 방통위를 대체할 '시청각미디어통신위원회' 설치를 추진하고 있습니다.

민주당은 주말인 내일부터는 노란봉투법과 2차 상법 개정안을 본회의에 차례로 상정합니다.

국민의힘이 무제한 토론으로 맞설 예정이지만 표결로 강제 종료한 뒤 25일까지 모두 처리할 방침입니다.

KBS 뉴스 이예린입니다.

촬영기자:오승근 심규일 박장빈/영상편집:김선영/그래픽:김성일

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”
    • 입력 2025-08-22 23:22:48
    • 수정2025-08-22 23:28:37
    뉴스라인 W
[앵커]

한국교육방송공사의 지배 구조를 개편하는 이른바 EBS법이 오늘 본회의를 통과했습니다.

이로써 더불어민주당 등 범여권이 추진해 온 '방송 3법'이 모두 국회 문턱을 넘었습니다.

야당은 방송 장악을 위한 폭거라고 비판했고, 여당은 언론개혁을 위한 역사적 첫걸음이라고 평가했습니다.

이예린 기자가 보도합니다.

[리포트]

'방송 3법'의 마지막 순서 한국교육방송공사, EBS법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다.

EBS 이사회를 확대하고, 국회는 물론 교육 단체와 방송미디어학회 등이 이사를 추천하는 내용입니다.

무제한 반대 토론에 나섰던 국민의힘은 "EBS 이사 추천을 전교조에게는 허용하고 최대 교사단체인 교사노조는 배제할 수 있는 법안"이라며 표결에 불참했습니다.

민주당은 지난 5일 방송법 처리에 이어, 어제와 오늘 MBC와 EBS의 지배구조를 바꾸는 개정안을 잇따라 처리했습니다.

검찰, 언론, 사법 등 3대 개혁 가운데 언론 분야 '방송 3법' 입법을 먼저 마무리한 겁니다.

개정안이 시행되면 공영방송사들은 3개월 안에 새 이사회를 구성해야 하고, 이사회는 100명 이상 참여하는 사장후보추천위원회를 설치해 사장을 교체하게 됩니다.

[백승아/더불어민주당 원내대변인 : "공영방송과 언론의 완전한 독립과 진정한 자유를 반드시 실현하고 국민의 품으로..."]

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "방송장악 3법은 좌파 이권 카르텔 정권의 독재 폭거로 기록될 수밖에 없다고..."]

민주당은 방송통신위원회 개편 작업도 속도를 내고 있습니다.

다음 달 말로 예정된 정부조직법 개정에 맞춰 방통위를 대체할 '시청각미디어통신위원회' 설치를 추진하고 있습니다.

민주당은 주말인 내일부터는 노란봉투법과 2차 상법 개정안을 본회의에 차례로 상정합니다.

국민의힘이 무제한 토론으로 맞설 예정이지만 표결로 강제 종료한 뒤 25일까지 모두 처리할 방침입니다.

KBS 뉴스 이예린입니다.

촬영기자:오승근 심규일 박장빈/영상편집:김선영/그래픽:김성일
이예린
이예린 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…<br>발전의 시금석 되길”

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
오늘부터 미·일 순방…<br>중국에 특사 파견

오늘부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나

“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나
‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”

‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.