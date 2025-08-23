“뉴스에서 듣던 그 목소리…‘총 쏘라’는 대통령이었다” [피고인 윤석열⑱]

"피고인으로 칭하겠습니다" (1차 공판기일, 검찰 공소사실 발표)



검찰총장, 그리고 대통령까지 지낸 윤석열 전 대통령이 법정에서 들었던 말입니다. 위헌·위법한 비상계엄 선포로 대통령직에서 파면되고, '내란 우두머리 혐의'로 법정에 선 '피고인' 윤 전 대통령의 재판을 따라가 봅니다.



"(윤 전 대통령이) '총을 쏴서라도 문을 부수고 들어가라'는 취지로 말씀하신 것으로 기억합니다. (중략) '계엄 해제 결의안이 통과됐다 해도 두번, 세 번 계엄 하면 되니까'라는 취지로 이야기한 것으로 기억합니다."

<오상배 대위 법정 증언, 지난 5월 12일>



지난해 12월 3일 자정쯤, 검은 카니발 한 대가 국회 근처를 맴돌고 있었습니다.이 차에는 이진우 전 수방사령관과 그의 부관인 오상배 대위, 그리고 운전 수행 부사관 이민수 중사가 타고 있었습니다.그때 이 전 사령관의 비화폰으로 전화가 걸려 왔습니다. 발신자는 다름 아닌 대통령이었습니다.내란 우두머리 혐의 열네 번째 공판의 증인은 당시 카니발을 운전했던 이 중사입니다.비상계엄 당일 밤 10시쯤, 이 중사는 오 대위로부터 '차량을 준비하라'는 지시를 받았습니다. 전투복을 입고, 혹시 모르니 총을 챙기라고도 했습니다.이 중사가 운전한 차 조수석엔 오 대위가, 뒷자리 오른편엔 이 전 사령관이 탔습니다. 이 중사와 이 전 사령관 사이 거리는 1미터 남짓이었습니다.이 중사는 국회의사당에 도착한 뒤, 윤석열 전 대통령의 목소리를 들었다고 증언했습니다.이 전 사령관의 비화폰으로 전화가 왔는데, 오 대위가 '대통령 전화'라면서 휴대전화를 이전 사령관에게 건넸단 겁니다.이 중사는 국회의사당 근처에서 한 차례, 여의도 진지 건물에서 또 한 차례, 총 두 번의 통화를 기억한다고 했습니다.그는 "첫 번째 전화는 정확히 (내용이) 기억이 안 나고, 두 번째 전화 땐 총 이야기를 했던 것 같다"며 "라고 한 것으로 알고 있다"고 했습니다.특검 측이 "총과 관련해 구체적으로 무슨 말을 했냐" 묻자 "기억이 맞다면이런 말을 들었다"고 말했습니다.특검 측이 '이진우가 대답하는 내용을 듣고 통화 상대방을 유추한 것인지, 목소리를 직접 들은 것인지' 묻자, 이 중사는 "(윤 전 대통령의)"고 답했습니다.이 중사는 '계엄을 두 번, 세 번 하면 된다'는 윤 전 대통령의 목소리를 듣고는 "믿음이 깨진 것 같았다"라고도 말했습니다.윤 전 대통령 측 변호인이 윤 전 대통령 목소리인지 어떻게 알았냐 묻자, 이 중사는 "뉴스에서 많이 듣던 목소리였다"고 답했습니다.이 증언, 처음 나온 게 아닙니다.지난 5월 12일 3차 공판에 증인으로 출석한 오 대위도 같은 증언을 했습니다.오 대위는 당시 윤 전 대통령이 이 전 사령관에게 모두 네 차례 전화를 걸었다고 했습니다.'네 명이 한 명씩 들쳐업고 나와라', '총을 쏴서라도 문을 부수고 들어가라', '두 번, 세 번 계엄 하면 된다'….모두 오 대위가 들었다고 증언한 내용입니다.윤 전 대통령의 탄핵 심판에서는 증언을 거부한 '통화 당사자' 이 전 사령관도 지난 5월 군사법원에서 입을 열었습니다.이 전 사령관은 "대통령이 발로 차고 문을 부수고 들어가서 끄집어내라고 해서, 정상이 아니라고 생각했다"고 밝혔습니다.그는 "'본회의장 가서 4명이 1명씩 들고나오면 되지 않느냐'고 한 말도 처음에는 기억이 나지 않았다가 부관이 알려줘서 기억났다"고도 했습니다.윤 전 대통령 측 변호인단은 이 중사에게 "상식적으로 총을 쏘라고 말할 리가 없지 않으냐, 정확하게 '총을 쏴서라도'라고 한 게 맞느냐"고 따졌습니다.이에 이 중사는 "총을 써서든 쏴서든 같은 의미라고 생각하는데, 총을 사용하라고 들었다"고 답했습니다.이 중사가 이런 진술을 한 건 이번이 처음입니다.앞서 이 중사는 여러 차례 군검찰과 검찰 조사를 받았지만, 차 안에서 오간 통화에 대해선 '기억이 나지 않는다'고만 했습니다.특검 측이 '조사 당시 기억나지 않는다고 한 이유가 무엇인지' 묻자 "당시에는 긴장하고 떨려서, 저한테 피해가 올까 봐 그랬다"고 답했습니다.'지금도 상황이 다르지 않은데 말하는 이유가 무엇이냐'는 질문에는 "이 사건을, 이 내용을 알면서도 침묵하는 저 자신이 부끄럽고, 누구한테 말을 함부로 못 해 잠이 안 오고 혼자 스트레스를 받았다"고 했습니다.이어 "혼자 끙끙대는 저 자신을 보고 한심하다는 생각을 했다"며 "수사기관에서 거짓된 진술한 것에 대해 죄송하게 생각한다"고 말하면서 울먹이기도 했습니다.이 중사는 오 대위의 지시에 따라 카니발의 블랙박스 영상을 삭제했다고도 증언했습니다.오 대위가 "블랙박스 좀…"이라 말했는데, 이 전 사령관의 삭제 지시가 하달된 것으로 이해했다고 밝혔습니다.12·3 비상계엄과 관련된 윤 전 대통령의 형사재판이 하나 늘었습니다.서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현)는 지난 19일 윤 전 대통령의 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사 방해, 허위공문서 작성 등 혐의 사건 재판의 첫 준비기일을 진행했습니다.검찰로부터 윤 전 대통령 사건을 넘겨받아 수사해 오던 특검팀은 지난달 19일 윤 전 대통령을 추가로 재판에 넘겼습니다.경호처를 동원해 공수처의 체포영장 집행을 막고, 여인형 전 국군방첩사령관 등의 비화폰 기록 삭제를 지시했다는 혐의가 포함됐습니다.첫 준비기일에 재판부는 "공소사실이 장황하게 길다"며 특검 측에 공소장 수정을 명했습니다.추가 기소 사건은 계엄 선포 전후로 발생한 '절차적인 문제'에 대한 건데, 공소장에 계엄의 실질적인 요건 등 무관한 내용까지 담겼다는 겁니다.특검 측은 내란 우두머리 혐의 재판에서 110명에 이르는 방대한 증인을 신청했는데, 추가기소 사건 재판에서 130여 명을 '추가로' 신청할 계획이라고 밝혔습니다.재판부는 1심 재판을 6개월 안에 끝내야 하는 만큼, 최대한 신속하게 진행할 계획이라고 설명했습니다.추가기소 사건의 첫 공판기일은 다음 달 26일 오전 10시에 열립니다.[그래픽 조은수]