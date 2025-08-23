김정관 산업장관 미 도착 “회담 성공 개최 최선”

동영상 고정 취소

한미 정상회담을 앞두고 김정관 산업통상자원부 장관이 사전 조율차 미국에 도착했습니다.



김 장관은 현지 시각 22일 워싱턴 D.C. 근처 덜레스 국제공항을 통해 미국에 입국하면서 기자들과 만나 "한미 정상회담이 성공적으로 잘 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.



김 장관은 "하워드 러트닉 상무장관과 크리스 라이트 에너지장관 등을 만날 예정이고, 다른 일정도 좀 더 있다"고 말했습니다.



