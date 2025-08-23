이 대통령, 일본으로 출국…3박 6일 미·일 순방 시작

이재명 대통령이 한미·한일 정상회담을 위해 오늘(23일) 출국했습니다.



이 대통령과 부인 김혜경 여사는 오늘 오전 성남 서울공항에서 대통령 전용기인 공군 1호기 편으로 출국했습니다.



윤호중 행정안전부 장관, 더불어민주당 정청래 당대표·김병기 원내대표, 우상호 정무수석, 미바에 다이스케 주한 일본대사관 총괄공사, 제임스 헬러 주한 미국 부대사 등이 이 대통령 부부를 배웅했습니다.



이 대통령은 오늘부터 이틀간 일본 도쿄를 방문합니다. 이어 사흘 동안 미국 워싱턴 DC와 필라델피아를 찾은 뒤 28일 새벽 귀국합니다.



이 대통령은 오늘 첫 방일 일정으로 재일동포들과 오찬 간담회를 합니다.



오후에는 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상회담을 진행과 만찬 간담회를 연이어 합니다.



이시바 총리와의 회담은 두 번째로, 지난 6월 캐나다에서 열린 G7 정상회의에서 만난 지 두 달여 만입니다.



이 대통령은 내일(24일) 일본 의회 주요 인사와의 만남을 끝으로 방일 일정을 마무리하고, 미국 워싱턴으로 곧바로 출발합니다.



이 대통령은 현지 시각으로 24일 오후 워싱턴 DC에 도착해 재미동포 만찬 간담회로 방미 일정에 돌입합니다.



한미 정상회담은 미국 방문 이튿날인 25일로 예정돼 있습니다.



한미 관세 합의 후속 조치는 물론, 한미 안보 동맹 현대화, 원자력 협정 등이 의제로 오를 전망입니다.



이 대통령은 이후 미 경제계, 학계 인사 만남 등 공식 일정을 가진 뒤, 오는 26일에는 필라델피아로 이동해 조선소 등을 시찰하며 이번 순방을 마무리하게 됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



