손흥민의 야구 실력은 어떨까?

[앵커]



LA를 들썩이게 만든 주인공 손흥민이 다음 주 LA 다저스전 시구를 앞두고 연습에 한창입니다.



야구 글러브를 낀 손흥민의 실력은 어느 정도였을까요?



박선우 기자가 전합니다.



[리포트]



생애 첫 시구를 앞둔 손흥민이 야구 글러브를 끼고 등장해 눈길을 끕니다.



[손흥민/LA FC : "첫 시구입니다. 어제 처음 연습했어요."]



야구가 아직 생소할 법도 하지만 와인드업부터 기대 이상의 모습을 보여주자, 탄성이 터집니다.



["예!!!"]



[손흥민/LA FC : "사실 그렇게 나쁘지 않아요."]



[라이언 홀링스헤드/LA FC : "잘 들어왔어. 좋았어!"]



포수 역할을 자원해 손흥민의 공을 직접 받은 동료도 엄지를 치켜세웠습니다.



[라이언 홀링스헤드/LA FC : "자세가 좋고, 회전도 좋고, 자신감이 넘치네요."]



손흥민이 타고난 운동 신경을 뽐내듯 시원시원하게 공을 뿌려 오타니도 놀라게 할 시구를 기대하게 했습니다.



[손흥민/LA FC : "부드럽게 던지니 쉬워요. 이 정도면 괜찮지 않나요?"]



미국 무대에 빠르게 녹아든 손흥민은 내일 수비가 약한 댈러스를 상대로 데뷔 골을 노립니다.



체룬돌로 감독은 축구 지능이 뛰어난 손흥민이 선수단에 자신감을 불어넣고 있다며 만족감을 드러냈습니다.



[스티브 체룬돌로/LA FC 감독 : "손흥민의 뛰어난 축구 지능과 리그 적응력이 눈에 띕니다. 짧은 시간 안에 우리 팀이 구사하는 축구에 녹아들었다는 점이 가장 인상적입니다."]



부드럽게 던지니 쉽더라며 야구에서도 깨달음을 얻은 손흥민은 미국 무대 데뷔 골을 향해 힘차게 나아가고 있습니다.



KBS 뉴스 박선우입니다.



영상편집:이상철



