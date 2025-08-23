[북한 영상] 논에서 메기·붕어 양어

동영상 고정 취소

북한은 논에서 메기와 붕어를 키우고 있습니다.



'논판양어'라 하는데, 벼농사를 하는 곳은 물론 채소, 과일 농장에서도 유기농법으로 장려하고 있습니다.



비료와 농약을 쓰지 않고도 수확량을 늘릴 수 있고, 고기들이 자라는 속도도 빠르다고 하네요.



