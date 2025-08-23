국회, 노란봉투법 상정…국민의힘, 필리버스터 돌입

동영상 고정 취소

국회가 오늘 오전 본회의를 열고 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용 등을 담은 노란봉투법을 상정했습니다.



국민의힘은 법안 표결에 반대하며 24시간 무제한 토론, 필리버스터에 돌입해, 법안 표결은 내일 오전 토론 종결 후 진행될 전망입니다.



노란봉투법은 사용자 범위를 확대해 하청 노동자에 대한 원청 책임을 강화하고, 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용 등을 담고 있습니다.



