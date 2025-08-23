‘내란 공범 혐의’ 한덕수 전 총리 3차 소환…특검, 구속영장 청구 검토

동영상 고정 취소

[앵커]



한덕수 전 국무총리가 피의자 신분으로 세 번째 내란 특검 조사를 받았습니다.



사실상 한 전 총리에 대한 마지막 보강 조사를 진행한 특검팀은 조만간 구속영장 청구 여부를 결정할 것으로 보입니다.



김유대 기자입니다.



[리포트]



한덕수 전 국무총리가 세 번째 특검 조사를 마치고, 어젯밤 11시쯤 귀가했습니다.



[한덕수/전 국무총리 : "(특검이 구속영장 청구할 거라고 하는데 어떻게 생각하시나요?) ..."]



조서 열람을 포함해 13시간 넘게 이어진 3차 조사에서 특검팀은 한 전 총리가 계엄에 적극 가담한 게 아닌지 집중 추궁했습니다.



단순 '방조'뿐만 아니라 '국정 이인자'로서 계엄에 책임이 있는 게 아니냔 겁니다.



한 전 총리는 그동안 "계엄 선포를 적극적으로 말렸다"는 입장을 밝혔습니다.



하지만 특검팀은 앞서 계엄 당시 아직 도착하지 않은 국무위원들이 있는데도, 한 전 총리가 국무회의를 급하게 개최하고 5분 만에 종료하는 데 일조하는 등 한 전 총리의 주장과 반대되는 정황들을 확인했습니다.



한 전 총리가 계엄 선포 뒤 추경호 당시 국민의힘 원내대표나 유인촌 전 문체부 장관과 통화한 부분도, 윤 전 대통령의 지시 사항을 전달한 게 아니었는지 추궁한 것으로 전해졌습니다.



특검팀은 한 전 총리의 혐의가 중대하고, 그간 혐의를 부인한 만큼 증거인멸 우려가 크다고 판단해 구속영장 청구를 유력하게 검토하고 있습니다.



특검팀이 구속 영장을 청구하면, 헌정사상 최초로 구속영장 심사를 받는 전직 국무총리가 됩니다.



KBS 뉴스 김유대입니다.



