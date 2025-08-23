대검, ‘관봉권 띠지 분실’ 남부지검 압수수색

동영상 고정 취소

대검찰청이 서울남부지검의 '건진법사 돈다발 관봉권 띠지 분실' 사건에 대해 강제수사에 착수했습니다.



대검 감찰조사팀은 어제 건진법사 전성배 씨 관련 사건 수사 과정에서 압수한 돈다발의 띠지를 버린 남부지검 수사관 2명의 집과 사무실을 압수수색 했습니다.



대검 조사팀은 띠지 폐기 과정에 윗선의 개입이 있었는지, 검찰 수뇌부가 이를 알고도 왜 감찰하지 않았는지 등에 대해 들여다볼 방침입니다.



