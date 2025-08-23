강릉서 모텔 화재…1명 숨지고 6명 중경상

동영상 고정 취소

어젯밤 11시 반쯤 강원도 강릉시 주문진읍의 5층짜리 모텔 건물에서 불이 나 투숙객인 50대 남성이 숨지고 6명이 다쳤습니다.



화재 당시 자동화재탐지설비는 정상 작동했지만, 스프링클러 설치 대상 건물은 아닌 것으로 알려졌습니다.



경찰은 불이 건물 2층에서 시작한 것으로 보고, 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



