[오후날씨 꿀팁] 주말, 폭염 계속…수도권·강원 소나기
입력 2025.08.23 (12:09) 수정 2025.08.23 (12:10)
오늘은 가을의 문턱, 절기 '처서'입니다.
절기가 무색하게 찜통더위가 이어지고 있습니다.
강원도 속초 해수욕장에는 더위를 피하려 물놀이를 온 피서객들의 모습이 보입니다.
전국 대부분 지역에 폭염 경보나 주의보가 내려진 가운데 오늘 서울의 낮 기온 34도, 밀양 36도, 삼척은 37도까지 올라 매우 덥겠습니다.
오늘 하늘이 맑다가도 갑작스러운 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.
서울 등 수도권과 강원 중북부, 제주도에 5~40mm가 예상됩니다.
낮 기온은 광주와 부산 34도, 대전 35도, 대구 36도까지 오르겠습니다.
바다의 물결은 대부분 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.
일요일인 내일은 내륙 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.
다음 주 월요일 중부와 호남부터 비가 내리기 시작해 화요일에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠습니다.
지금까지 날씨 전해드렸습니다.
박소연 기상캐스터/그래픽:박혜령
박소연 기상캐스터
