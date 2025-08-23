뉴스 12

[오후날씨 꿀팁] 주말, 폭염 계속…수도권·강원 소나기

입력 2025.08.23 (12:09) 수정 2025.08.23 (12:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

강릉서 모텔 화재…1명 숨지고 6명 중경상

강릉서 모텔 화재…1명 숨지고 6명 중경상
클로징

클로징

다음
오늘은 가을의 문턱, 절기 '처서'입니다.

절기가 무색하게 찜통더위가 이어지고 있습니다.

강원도 속초 해수욕장에는 더위를 피하려 물놀이를 온 피서객들의 모습이 보입니다.

전국 대부분 지역에 폭염 경보나 주의보가 내려진 가운데 오늘 서울의 낮 기온 34도, 밀양 36도, 삼척은 37도까지 올라 매우 덥겠습니다.

오늘 하늘이 맑다가도 갑작스러운 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.

서울 등 수도권과 강원 중북부, 제주도에 5~40mm가 예상됩니다.

낮 기온은 광주와 부산 34도, 대전 35도, 대구 36도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 대부분 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.

일요일인 내일은 내륙 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.

다음 주 월요일 중부와 호남부터 비가 내리기 시작해 화요일에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:박혜령

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [오후날씨 꿀팁] 주말, 폭염 계속…수도권·강원 소나기
    • 입력 2025-08-23 12:09:43
    • 수정2025-08-23 12:10:59
    뉴스 12
오늘은 가을의 문턱, 절기 '처서'입니다.

절기가 무색하게 찜통더위가 이어지고 있습니다.

강원도 속초 해수욕장에는 더위를 피하려 물놀이를 온 피서객들의 모습이 보입니다.

전국 대부분 지역에 폭염 경보나 주의보가 내려진 가운데 오늘 서울의 낮 기온 34도, 밀양 36도, 삼척은 37도까지 올라 매우 덥겠습니다.

오늘 하늘이 맑다가도 갑작스러운 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.

서울 등 수도권과 강원 중북부, 제주도에 5~40mm가 예상됩니다.

낮 기온은 광주와 부산 34도, 대전 35도, 대구 36도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 대부분 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.

일요일인 내일은 내륙 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.

다음 주 월요일 중부와 호남부터 비가 내리기 시작해 화요일에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:박혜령
박소연
박소연 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 도쿄 도착…3박 6일 순방 일정 돌입

이 대통령, 도쿄 도착…3박 6일 순방 일정 돌입
국회, 노란봉투법 상정…<br>국민의힘 무제한 토론 돌입

국회, 노란봉투법 상정…국민의힘 무제한 토론 돌입
북한 “한국, 공사중인 우리 군에 경고사격”…군 “MDL침범 따른 조치”

북한 “한국, 공사중인 우리 군에 경고사격”…군 “MDL침범 따른 조치”
숨진 남자 ‘20돈 금목걸이’ 훔친 사람은?…검시 조사관 긴급체포

숨진 남자 ‘20돈 금목걸이’ 훔친 사람은?…검시 조사관 긴급체포
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.