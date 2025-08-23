뉴스 9

북한 “남측이 경고사격 도발”…합참 “군사분계선 침범에 조치”

입력 2025.08.23 (21:06) 수정 2025.08.23 (22:02)

[앵커]

군사분계선을 침범한 북한군을 향해 우리 군이 경고 사격을 한 사실이 뒤늦게 공개됐습니다.

특이한 건 이 내용을 북한이 먼저 밝혔단건데, 북한은 우리 군이 도발 행위를 했다면서 되레 반발하고 있습니다.

어떻게 된 일인지 김기화 기자가 보도합니다.

[리포트]

북한 군이 오늘(23일) 한국군이 지난 19일 자신들을 향해 기관총 10여 발로 경고사격을 했다고 밝혔습니다.

총참모부 부총참모장 담화를 통해선데, 북한군이 군사분계선 근처에서 국경 봉쇄 공사를 하고 있었는데 한국군이 엄중한 도발행위를 했다고 주장했습니다.

특히 한미의 '을지 자유의 방패' 연습을 거론하며 군사적 충돌을 노린 의도적인 도발 행위라고 비난했습니다.

이에 대해 우리 군은 "북한군 중 일부가 군사분계선을 침범해 경고사격을 했고, 이후 북한군은 북상했다"고 밝혔습니다.

다만 군은 북한군이 지난해 6월과 올해 4월 군사분계선을 침범해 경고사격을 했을 때는 즉시 언론에 알렸지만 이번엔 공지하지 않았습니다.

북한은 이 밖에도 나흘째 한미 연합연습을 비난하는 담화를 발표했습니다.

[조선중앙TV : "'을지 프리덤 실드'는 완전히 다국적 합동군사연습으로 변이되었으며 우리 국가에 대한 군사적 위협은 보다 배가되었다."]

경고 사격 공개와 거듭된 한미 연합연습 비난은 이틀 앞으로 다가온 한미 정상회담을 겨냥한 행보라는 분석이 나옵니다.

[임을출/경남대학교 극동문제연구소 교수 : "한미 군사훈련 중단 없이는 북미 관계 또는 남북 관계에서 대화 재개와 평화 공조는 불가하다 이런 일관된 메시지를 보내고 있는 게 아닌가."]

북한은 우리 측의 도발이 지속되면 상응한 대응을 하겠다고 위협했는데, 우리 군은 북한군의 활동을 예의주시하고 있다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 김기화입니다.

영상편집:이현모/그래픽:조재현

